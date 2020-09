De Luca indagato, Meloni: Un’altra inchiesta su ‘sceriffo di Nottingham’, in 5 anni nessun risultato concreto ma mix clientelismo e trasformismo

Un’altra inchiesta sullo “sceriffo di Nottingham” Vincenzo De Luca, indagato per abuso in atti d’ufficio e truffa sulla nomina nel suo staff in Regione di quattro vigili urbani di Salerno. Spetta ovviamente alla magistratura verificare se siano stati commessi o meno reati, ma il dato politico è sotto gli occhi di tutti e Fratelli d’Italia lo denuncia da tempo: i risultati concreti di De Luca dopo cinque anni di governo sono inesistenti e l’unica cosa che l’attuale governatore ha saputo fare è mettere in piedi un sistema di potere dalle tinte estremamente opache, in un mix di clientelismo e trasformismo che ha paralizzato la Campania e ha lasciato irrisolti i problemi dei cittadini. Il 20 e il 21 settembre i campani hanno l’opportunità di voltare pagina, liberarsi da metodi che asfissiano questa straordinaria terra, e dare alla Regione il buongoverno di Fratelli d’Italia e del centrodestra.

