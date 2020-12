Manovra, Meloni: Felici per scopiazzatura proposta FdI su ammortizzatore per autonomi e partite iva, siamo riusciti a rompere tabù sinistra

Siamo felicissimi della scopiazzatura del Governo dell’emendamento di Fratelli d’Italia e del centrodestra alla legge di bilancio per introdurre un ammortizzatore sociale per autonomi e partite Iva. Il viceministro all’Economia Castelli ha annunciato l’introduzione di un’indennità per gli autonomi di massimo 800 euro al mese per 6 mesi per chi ha avuto un calo di fatturato di almeno il 50% rispetto alla media del triennio precedente. È la versione avara della proposta di Fratelli d’Italia: noi abbiamo chiesto un’indennità per l’intero 2021 di importo massimo di 1200 euro, parametrata sul modello della cassa integrazione e rivolta a chi avesse avuto un calo di fatturato del 50% rispetto allo stesso mese del 2019. Studieremo nel dettaglio la proposta della maggioranza e aspetteremo di leggere i suoi emendamenti, ma possiamo già rivendicare una vittoria. Con tenacia e determinazione Fratelli d’Italia è riuscita a rompere uno dei tabù della sinistra che, anche in questa fase drammatica del Covid, ha sempre escluso il lavoro autonomo da ogni tutela.

Correlati