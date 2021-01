Scuola, Meloni: Pd e M5s vogliono dare colpo finale a merito, cancellazione voti elementari e prove scritte maturità scelta scellerata

Assurdo: dopo aver eliminato la valutazione per voti alle scuole elementari la Azzolina vorrebbe cancellare anche le prove scritte all’esame di maturità. Due scelte scellerate figlie della peggiore ideologia sessantottina, che tanto piace al M5S e alla sinistra più radicale. Pd e grillini hanno distrutto la scuola, messo in ginocchio i nostri ragazzi con la Dad e ora vorrebbero dare il colpo finale al merito e alla valutazione, i due pilastri sul quale si fonda l’istruzione. Un’altra buona ragione per mandare a casa il prima possibile questo Governo.

