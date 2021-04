Covid, Meloni: ANAC conferma che Arcuri ha comprato banchi a rotelle a prezzo più alto di quello di mercato, sprechi che FdI denuncia da tempo

L’ANAC conferma che l’ex commissario Arcuri ha comprato gli inutili banchi a rotelle ad un prezzo più alto di quello di mercato. È solo uno dei tanti sprechi della precedente gestione commissariale, che Fratelli d’Italia ha denunciato da tempo e sul quale ha presentato un dossier al presidente Draghi già durante le consultazioni. Emergenza non può essere sinonimo di scandali, zone d’ombra e anomalie. Serve massima trasparenza e crediamo che l’ANAC possa essere uno strumento utile per prevenire l’illegalità, oltre che denunciarla. In Parlamento lavoreremo in questa direzione e presenteremo le nostre proposte.

Correlati