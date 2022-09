L’intervista al Sole 24 Ore di Giorgia Meloni: Vogliamo dare all’Italia un Governo stabile in grado di liberare le forze produttive, restituire una prospettiva ai giovani, aiutare chi crea ricchezza e lavoro

Partiamo dall’essenziale: perché gli italiani dovrebbero votare Fratelli d’Italia?

Fratelli d’Italia rappresenta l’unica reale alternativa ai governi che abbiamo visto negli ultimi 10 anni, sostenuti da maggioranze nate in laboratorio e che non hanno saputo migliorare la condizione generale degli italiani. Tutti gli indicatori macroeconomici dimostrano il fallimento di questi anni di forte instabilità, con l’Italia sistematicamente fanalino di coda in Europa in termini di crescita e di occupazione. Noi vogliamo dare all’Italia un governo stabile che sia in grado di liberare le forze produttive, restituire una prospettiva ai giovani, aiutare concretamente chi crea ricchezza e posti di lavoro in Italia.

Lei ha detto in più occasioni di essere pronta ad assumersi l’onere e l’onore di guidare il prossimo Governo. L’inflazione, la guerra, i rendimenti in forte rialzo sui titoli di Stato, giusto per citare gli elementi principali di un quadro in deterioramento: è spaventata?

Indubbiamente la situazione è davvero molto complicata. La pandemia e l’aggressione russa all’Ucraina hanno complicato ulteriormente una situazione già difficile. Siamo consapevoli del fatto che potremmo salire su una nave malridotta che punta dritta verso la tempesta, ma se gli italiani ci chiameranno al timone non ci tireremo indietro. L’Italia ha delle risorse inesauribili, è in grado di affrontare e vincere ogni sfida.

Perché è contraria allo scostamento?

Premetto: lo scostamento non è un tabù e, se dovesse servire per tutelare imprese e famiglie, utilizzeremo questa possibilità. Prima di ricorrervi, però, ritengo ci siano altre strade possibili, con risorse che possono provenire ad esempio dalle maggiori entrate fiscali derivanti dall’inflazione e dall’utilizzo di parte dei Fondi europei, come già avvenuto per il Covid. Credo sia un atteggiamento responsabile, prima di gravare i nostri figli di ulteriore debito pubblico e far accendere sull’Italia i fari della Commissione europea, dei mercati, delle agenzie di rating e degli speculatori, bisogna valutare le alternative possibili.

Sull’Ucraina, sulle sanzioni alla Russia, sull’invio di armi a Kiev ha avuto posizioni nette che anche Mario Draghi le ha riconosciuto. Sarà possibile governare – e come – con Salvini che ogni giorno dice che le sanzioni sono dannose e Berlusconi che ha una posizione intermedia?

Il centrodestra ha sempre votato in maniera compatta per il sostegno a Kiev, questi sono i fatti. Sul programma comune lo abbiamo scritto in modo chiaro e inequivocabile, mentre nel cosiddetto campo largo della sinistra ci sono forze politiche che vogliono mettere esplicitamente in discussione gli impegni presi con i nostri alleati occidentali. Il Pd di Enrico Letta formerebbe un governo con il M5S di Conte e con la sinistra di Fratoianni, cioè proprio con chi sull’Ucraina ha le posizioni più ambigue.

Se sarà a Palazzo Chigi in che modo sosterrà imprese e famiglie per fronteggiare il caro bollette? Saranno necessari razionamenti?

L’unica strada concreta è fissare un tetto europeo al prezzo del gas e disaccoppiare il prezzo dell’energia prodotta con il gas da quella prodotta con altre fonti. Reputo gravissimo il silenzio di Letta e della sinistra sulla timidezza europea su questi temi. Ma se continuerà l’opposizione del governo socialista tedesco e di quello olandese allora il disaccoppiamento andrà fatto a livello nazionale. Con questa misura potremmo immediatamente ridurre le bollette del 40% con un costo contenuto per le casse dello Stato. Riguardo ai razionamenti, pensiamo prima a ridurre gli sprechi di energia nella macchina pubblica e negli enti locali*.

Il primo impegno del nuovo governo sarà la legge di bilancio. Ci dice tre priorità?

Sostenere il lavoro, le famiglie e il caro bollette. Il lavoro, intervenendo con un taglio del cuneo fiscale in favore di imprese e lavoratori, in modo da alleggerire il carico fiscale che grava sulle prime e aumentare la retribuzione netta dei secondi. E con una super deduzione del costo del lavoro per le nuove assunzioni rispetto alle annualità precedenti. La famiglia, elevando l’importo massimo dell’assegno unico a 300 euro per il primo anno di vita e a 260 euro per gli anni successivi. E il caro bollette, che riduce il potere d’acquisto e fa aumentare costi di produzione e inflazione, intervenendo, come detto, sul disaccoppiamento.

Salvini vuole introdurre quota 41, Berlusconi propone di aumentare le minime e intanto vanno rivalutate le attuali pensioni erose dall’inflazione. Qual è la sua linea?

In estrema sintesi: maggiore flessibilità in uscita per donne e uomini, pensione sociale ai sessantenni privi di reddito, stop all’adeguamento automatico dell’età pensionabile alla speranza di vita, eliminazione minimo contributivo per artigiani e commercianti. Soprattutto, eliminazione delle ingiustizie per chi andrà in pensione con il sistema contributivo, a partire dal mancato adeguamento al minimo e all’eliminazione della norma che permette di ricevere la pensione solo se l’assegno previsto supera di 1.5 volte la pensione sociale.

Quando e come si potrà fare la flat tax che unisce Lega e Forza Italia, sia pure con modalità e misure diverse?

Tutto il centrodestra è d’accordo sull’estensione della flat tax agli autonomi fino a 100mila euro di fatturato e sull’introduzione della flat tax al 15% sui redditi incrementali rispetto alle annualità precedenti. Partiamo da lì per valutare la possibilità di estensione della misura.

Gli ultimi dati confermano una significativa contrazione dell’occupazione. C’è un modo, oggi, per incentivarla?

La strada passa per la riduzione del carico fiscale che grava sul lavoro. Le principali proposte di FdI sono: un taglio del cuneo fiscale di 5 punti percentuali, due terzi lato lavoratore e un terzo lato impresa, in linea con la proposta di Confindustria; un intervento che premi le aziende ad alta intensità di manodopera e, sin da subito, le aziende che più assumono, secondo il principio “chi più assume meno paga”, prevedendo una super deduzione del costo del lavoro al 120%, elevabile al 150% per lavoratori fragili, per gli incrementi occupazionali.

Lei ha già anticipato di voler rivedere il Pnrr. Che cosa volete modificare e perché? Non teme che fermare la macchina ora mettere a rischio il rispetto dei tempi per l’attuazione?

Le risorse del PNRR vanno spese bene e nei tempi previsti, colmando i ritardi attualmente accumulati. Non possiamo però non tener conto del fatto che la guerra in Ucraina e la crisi energetica sono esplose dopo l’approvazione del PNRR. Proporremo, quindi, alla Commissione specifiche e puntuali modifiche nei limiti dell’art. 21 del regolamento per destinare maggiori risorse all’approvvigionamento e alla sicurezza energetici, liberare l’Italia e l’Europa dalla dipendenza dal gas russo, e tenere conto dell’aumento generalizzato dei prezzi. Tutte cose di buon senso che farà qualsiasi governo dovrebbe essere in carica nei prossimi mesi.

A proposito di Pnrr, attuerete la norma sui balneari così come è scritta e concordata con la Ue?

Indipendentemente dal PNRR, la norma sulle concessioni balneari può essere modificata senza venir meno agli impegni assunti con l’Europa, perché la direttiva Bolkestein prevede che le concessioni debbano essere messe all’asta solo se c’è “scarsità del bene”. Prima di fare le gare, occorre fare una mappatura dei km di costa già oggetto di concessione. Le nostre 30.000 imprese balneari hanno fatto investimenti confidando nella proroga fino al 2033 stabilita dalla legge, ora non possono essere private di tutto dall’oggi al domani.

Cosa pensa dell’Autonomia differenziata? I governatori della Lega l’aspettano da tempo.

L’autonomia non è stata realizzata in tutti questi anni non certo per colpa di Fratelli d’Italia che era all’opposizione, ma perché chi era al governo ha avuto altre priorità. Siamo da sempre favorevoli a una autonomia ben fatta, che coniughi unità nazionale e federalismo virtuoso, nel pieno rispetto di quanto previsto dalla Costituzione.

Nei giorni scorsi ha rilanciato la proposta di riforma costituzionale sul presidenzialismo: ritiene che al di là dei numeri che avrete in Parlamento sia necessario comunque coinvolgere l’opposizione?

La riforma del presidenzialismo è la prima riforma economica di cui ha bisogno l’Italia. Governi stabili danno credibilità e rassicurano gli investitori. In Italia negli ultimi 20 anni abbiamo avuto 11 diversi Governi e questo ha sensibilmente frenato la crescita, rispetto a Nazioni politicamente più stabili come Francia e Germania. Ciò premesso, abbiamo sempre detto che avremmo coinvolto tutti nelle riforme, anche con una bicamerale se può essere utile. Ma non ci faremo paralizzare da un eventuale rifiuto della sinistra a confrontarsi in parlamentare.

Lei potrebbe essere la prima donna premier e leader del primo partito in Italia. Tra i grandi Paesi europei ad aprire la strada è stata Margaret Thatcher, poi Angela Merkel: sembra che scalare il potere sia più facile per le donne di destra, perché secondo lei? Quante saranno le ministre nel suo governo?

Molte leader donne sono conservatrici e di destra perché è nella tradizione della destra il riconoscimento del merito. Quando si pone al centro il merito cadono tutte le discriminazioni, quelle di ceto sociale come quelle che hanno fin ora penalizzato le donne. Per questo trovo naturale che le donne abbiamo maggiore possibilità di emergere a destra che non a sinistra.

Correlati