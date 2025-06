Il Presidente Giorgia Meloni incontra il Segretario Generale della NATO, Mark Rutte (Foto e Video)

Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha ricevuto oggi a Palazzo Chigi il Segretario Generale della NATO, Mark Rutte. L’incontro ha permesso uno scambio approfondito in preparazione del prossimo Vertice NATO, con particolare riferimento alle spese per la sicurezza collettiva e alla costruzione di un’industria per la difesa sempre più innovativa e competitiva, in complementarità con l’UE. Nel corso del colloquio è stato riaffermato il sostegno all’Ucraina e il ruolo dell’Alleanza atlantica quale pilastro imprescindibile per la difesa collettiva, nonché l’importanza di un approccio a 360 gradi alla sicurezza euroatlantica.

rutte1 rutte2 rutte3 rutte4 rutte5 rutte6 rutte7 rutte8 rutte9





Correlati