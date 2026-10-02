Il Presidente Giorgia Meloni all’80° Anniversario della CNA. (Foto e Video)

Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, questo pomeriggio ha tenuto un intervento presso l’Auditorium Antonianum di Roma, all’evento celebrativo organizzato in occasione dell’80° anniversario della Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa.
Ott 02
Forse la nostra presidente del consiglio non sa che mentre festeggi a gli imprenditori, artigiani e p.iva in genere fondamenta dell’economia italiana, l’ufficio delle entrate a settembre ha inviato e sta inviando barbaramente avvisi di pagamento di cartelle esattoriali con la minaccia del pignoramento del conto corrente, senza considerare e rendersi conto che moltissimi delle p.iva in oggetto bersagli dell’ufficio dell’entrate stanno già pagando le varie rottamazioni quater e Quinter più altre rateizzazioni con grande difficoltà. Sono un vecchio elettore del centro destra molto deluso e sicuramente se non si vedrà un cambio di rotta alle prossime elezioni voterò, come tantissime altre p.iva, Marco Rizzo che almeno parla di sburocratizzazione per recuperare le coperture serie per fare cose senza impiccare sempre le p.iva.
Grazie per l’attenzione
Con la speranza che questa mia possa servire a qualcosa.
Brava Giorgia !