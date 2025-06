Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è in Canada a Kananaskis, per partecipare al Vertice G7 in programma dal 16 al 17 giugno. (Foto e Video)

Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è in Canada a Kananaskis, per partecipare al Vertice G7 in programma dal 16 al 17 giugno. Ieri, alla vigilia del Vertice, il Presidente ha incontrato il Cancelliere della Repubblica Federale di Germania, Friedrich Merz, e il Primo Ministro del Regno Unito, Keir Starmer.

15 giugno 2025

Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha incontrato oggi, alla vigilia del Vertice G7 di Kananaskis, il Primo Ministro del Regno Unito, Keir Starmer. L’incontro ha permesso una discussione approfondita sui più pressanti temi dell’agenda internazionale, a partire dalla situazione in Medio Oriente e dal conflitto in Ucraina. Nel corso dei colloqui è, inoltre, proseguito lo stretto coordinamento sia sull’agenda del G7 sia in vista del Vertice della NATO dell’Aja, riscontrando una piena convergenza di vedute.

Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha incontrato oggi, alla vigilia del Vertice G7 di Kananaskis, il Cancelliere della Repubblica Federale di Germania, Friedrich Merz. A breve distanza dal loro recente colloquio a Palazzo Chigi, l’incontro ha permesso di confermare la comune volontà di riunire a Roma, a inizio 2026, una nuova edizione del Vertice intergovernativo tra Italia e Germania e di mantenere uno stretto coordinamento sui principali temi dell’agenda UE, come il contrasto alle migrazioni irregolari e la competitività.

