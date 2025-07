Visita in Etiopia del Presidente Giorgia Meloni e partecipazione al Vertice delle Nazioni Unite sui Sistemi alimentari (Foto e Video)

Il Presidente Meloni ha tenuto oggi un intervento al Vertice ONU sui Sistemi Alimentari di Addis Abeba, co-presieduto da Etiopia e Italia con le Nazioni Unite. Questa mattina, prima di giungere alla sede del Vertice, il Presidente ha tenuto un punto stampa.

Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è in visita nella Repubblica Federale Democratica di Etiopia per il Vertice delle Nazioni Unite sui Sistemi Alimentari.

Ieri, al suo arrivo ad Addis Abeba, il Presidente ha incontrato una rappresentanza di operatori religiosi italiani impegnati in progetti umanitari. Successivamente, al Palazzo Nazionale, ha avuto un incontro bilaterale con il Primo Ministro della Repubblica Federale Democratica di Etiopia, Abiy Ahmed Ali, e a seguire con il Presidente della Commissione dell’Unione Africana, Mahmoud Ali Youssouf. In serata ha partecipato al pranzo offerto dal Primo Ministro Abiy in onore dei partecipanti al Vertice sui Sistemi Alimentari.

