Incontro del Presidente Giorgia Meloni con il Presidente della Repubblica di Tunisia, Kais Saied (Foto e Video)

ll Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, si è recata oggi in missione in Tunisia dove ha incontrato il Presidente della Repubblica tunisina, Kais Saied.

Durante l’incontro i due leader hanno condiviso l’eccellente livello della cooperazione bilaterale, a partire dallo stato di avanzamento delle progettualità del Piano Mattei per l’Africa, richiamando anche la dichiarazione congiunta sulle attività di cooperazione allo sviluppo firmata a gennaio.

Particolare attenzione è stata rivolta al settore idrico e a quello agricolo e, specificamente, al progetto TANIT per l’impiego di acque reflue per il recupero di terreni agricoli e alla prossima creazione di un centro di formazione agricola a vocazione regionale.

L’incontro è stata l’occasione per fare il punto sull’eccellente cooperazione in materia migratoria e sull’impegno comune nel contrastare le reti criminali di trafficanti di esseri umani e allo stesso tempo promuovere vie legali di migrazione anche nel contesto del Processo di Roma.

I due leader hanno infine discusso della cooperazione nel settore dell’energia, condividendo come Italia e Tunisia siano snodi strategici per mettere in comunicazione il potenziale di produzione energetica dell’Africa e la domanda crescente dell’Europa. In questo quadro, il Presidente Meloni ha riaffermato l’impegno italiano nella realizzazione dell’elettrodotto ELMED, infrastruttura strategica per Italia e Tunisia e il continente europeo. Un progetto che vede anche l’impegno del settore privato italiano per la produzione di energie rinnovabili in Tunisia.

