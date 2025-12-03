Dic 03

Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è a Manama, nel Regno del Bahrein, dove ha tenuto un intervento al Vertice del Consiglio di Cooperazione del Golfo. (Foto e Video)

Al suo arrivo, martedì 2 dicembre, l’accoglienza da parte del Principe Ereditario e Primo Ministro del Regno del Bahrein, Salman bin Hamad Al-Khalifa. In seguito, il Presidente Meloni, presso lo Sakhir Palace, ha avuto un incontro con il Re del Bahrein, Hamad bin Isa Al-Khalifa.

    • Raffaele De Palatis il 3 Dicembre 2025 alle 15:15
    Brava Giorgia !

    • Vito il 3 Dicembre 2025 alle 18:30
    Importante è che porti lavoro e benessere per gli italiani.
    Abbiamo tanto da offrire ai paesi del medioriente

    • Riccardo Paradiso il 3 Dicembre 2025 alle 19:45
    “Tieni i tuoi amici vicini, E i tuoi nemici ancora più vicini”!!!

    • Stefano il 3 Dicembre 2025 alle 20:21
    Credo che con tutti i problemi che abbiamo già in Italia, cioè non si vive più dal caro vita , sarebbe meglio si occupasse di queste cose , impossibile andare avanti , non andrò più a votare .

