Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è a Manama, nel Regno del Bahrein, dove ha tenuto un intervento al Vertice del Consiglio di Cooperazione del Golfo. (Foto e Video)

Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è a Manama, nel Regno del Bahrein, dove ha tenuto un intervento al Vertice del Consiglio di Cooperazione del Golfo.

Al suo arrivo, martedì 2 dicembre, l’accoglienza da parte del Principe Ereditario e Primo Ministro del Regno del Bahrein, Salman bin Hamad Al-Khalifa. In seguito, il Presidente Meloni, presso lo Sakhir Palace, ha avuto un incontro con il Re del Bahrein, Hamad bin Isa Al-Khalifa.

