Consiglio europeo del 19 e 20 marzo e crisi in Medio Oriente: le Comunicazioni del Presidente Giorgia Meloni in Parlamento (Foto e Video)

Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, questo pomeriggio ha tenuto alla Camera dei Deputati l’intervento di replica a seguito della discussione generale sulle Comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 19 e 20 marzo 2026, nonché sugli sviluppi della crisi in Medio Oriente. In mattinata, al Senato della Repubblica, il Presidente ha reso le Comunicazioni e, al termine del dibattito, ha tenuto l’intervento di replica.

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