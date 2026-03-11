Consiglio europeo del 19 e 20 marzo e crisi in Medio Oriente: le Comunicazioni del Presidente Giorgia Meloni in Parlamento (Foto e Video)

Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, questo pomeriggio ha tenuto alla Camera dei Deputati l’intervento di replica a seguito della discussione generale sulle Comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 19 e 20 marzo 2026, nonché sugli sviluppi della crisi in Medio Oriente. In mattinata, al Senato della Repubblica, il Presidente ha reso le Comunicazioni e, al termine del dibattito, ha tenuto l’intervento di replica.
Mar 11
Aggiungo a quanto già espresso che la nostra cara Presidente del Consiglio Giorgia Meloni che reputo eccezionale e meravigliosa non deve assolutamente illudersi di avere aiuti dall’opposizioni. Sono come i piranha . Ovviamente io voterò SIIIIIII al referendum perché è giusto. Spero che vinciamo per il bene della Nazione. Vada avanti Presidente come sta facendo.
Non si curi di loro ma degli italiani che le vogliono gran bene. Io per primo.