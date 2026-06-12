Consiglio europeo del 18 e 19 giugno, le Comunicazioni del Presidente Giorgia Meloni in Parlamento. (Foto e Video)

Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel pomeriggio ha tenuto al Senato della Repubblica l’intervento di replica a seguito della discussione in Aula sulle Comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. Questa mattina ha reso le Comunicazioni alla Camera dei Deputati ed a seguire l’intervento di replica.
Giu 12
Ormai è una farsa! L’opposizione chiede di riferire ma a loro interessa solamente scaricare tutto l’odio che hanno dentro di loro!!!
Il Consiglio Europeo. Grazie a Te, leggo del parlamentare Silvestri. Il voto alle donne lo ha dato Giolitti. A Sinistra in, 50 anni? Che hanno fatto? Silvestri.
questa opposizione e’ cosi abituata a portare le ginocchiere ,sia uomini che donne, che non riescono più a stare dritti