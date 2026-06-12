Consiglio europeo del 18 e 19 giugno, le Comunicazioni del Presidente Giorgia Meloni in Parlamento. (Foto e Video)

Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel pomeriggio ha tenuto al Senato della Repubblica l’intervento di replica a seguito della discussione in Aula sulle Comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. Questa mattina ha reso le Comunicazioni alla Camera dei Deputati ed a seguire l’intervento di replica.

ce1 ce2 ce3 ce4 ce5 ce6 ce7 ce8 ce9 ce10 ce11 ce12 ce13 ce14 ce15 ce16 ce17 ce18 ce19 ce20 ce21 ce22 ce23

Correlati