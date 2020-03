Grande soddisfazione. Dopo la nostra denuncia, l’ambasciata francese è stata costretta a dissociarsi dal disgustoso video contro l’Italia, mentre la trasmissione ha chiesto scusa agli italiani e ha fatto sparire lo spot dai canali social e dal sito internet. Rimane la grande irritazione per un gesto che sembra veramente poco satirico e molto studiato per screditare il Made in Italy.

