Coronavirus, Governo preveda misure a sostegno anche dei lavoratori dell’industria culturale e dello spettacolo

L’emergenza coronavirus è un dramma per la nostra economia. Tra i settori più colpiti c’è anche l’industria culturale, che è praticamente in ginocchio. Penso ad esempio al settore teatrale e dello spettacolo dal vivo, che in una sola settimana ha già perso circa 10 milioni di euro e cancellati 7400 spettacoli, o a quello cinematografico, che vede la chiusura del 45% delle sale. Fratelli d’Italia c’è ed è al fianco anche di questo comparto: abbiamo chiesto e ottenuto l’istituzione di un tavolo di crisi presso il ministero dei Beni culturali e la Camera ha approvato un nostro ordine del giorno con le nostre proposte. Il Governo preveda subito delle misure economiche a sostegno dei lavoratori dell’industria culturale e dello spettacolo.

