Coronavirus, grazie a Mattarella per richiamo a coinvolgimento e impegno, significative parole per coraggio sistema sanitario

È importante che il Presidente della Repubblica Mattarella abbia fatto sentire la sua voce in questo momento. Lo ringraziamo per il richiamo al coinvolgimento e all’impegno e anche per le significative parole sulla competenza e il coraggio del nostro sistema sanitario che va tutelato, rafforzato e incentivato. Raccogliamo la sua esortazione continuando a lavorare per offrire soluzioni da valutare sul piano sanitario ed economico. Le principali le presenteremo domani in conferenza stampa al Senato e altre, più dettagliate, le manderemo ai ministri competenti.

Correlati