Coronavirus, disgustoso che esponenti M5s abbiano usato contagio agente polizia per attaccare avversario, l’Italia non merita questo schifo

Un uomo della scorta di Salvini è risultato positivo al coronavirus. Invece di esprimere solidarietà all’agente, diversi esponenti del M5S hanno approfittato della notizia per attaccare Salvini. Penso che usare il contagio di un agente di Polizia per attaccare un avversario politico sia disgustoso. Penso che sia ancora più disgustoso se a farlo sono viceministri, sottosegretari e parlamentari. Risparmiateci la vostra mediocrità, il bisogno di apparire, l’odio contagioso di cui siete portatori. Almeno in questi giorni. L’Italia non merita questo schifo.

