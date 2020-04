Coronavirus, Meloni: Da regione Abruzzo pacchetto da 100 MLN per aiutare chi è in difficoltà, grazie Marsilio per straordinario lavoro

Mentre gli italiani ancora aspettano di sapere quando arriveranno i soldi del Governo, Fratelli d’Italia al governo della Regione Abruzzo passa ai fatti e si impegna a versare subito un contributo fino a 1000 euro alle famiglie più bisognose per l’acquisto di beni di prima necessità. Una misura concreta che fa parte di un pacchetto di circa 100 milioni di euro che prevede, tra le altre cose, aiuti alle imprese e ai Comuni e la sospensione del pagamento di tasse e tributi regionali e degli affitti delle case popolari. Grazie al governatore Marsilio e a tutta la sua Giunta per questo straordinario lavoro! Fratelli d’Italia c’è e lavora ogni giorno per aiutare gli italiani ad affrontare e superare l’emergenza coronavirus.

