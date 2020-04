Coronavirus, Meloni: Reintrodurre voucher in agricoltura e mandare nei campi chi riceve sussidi pubblici come reddito di cittadinanza

Gravissima la bocciatura in Commissione Bilancio al Senato degli emendamenti per la reintroduzione dei voucher in agricoltura. Se il Governo non vuole ascoltare Fratelli d’Italia, stia a sentire le categorie che denunciano il rischio di paralisi nella raccolta e scaffali vuoti nei supermercati. Serve immediatamente manodopera: reintroduciamo i voucher e mandiamo a lavorare nei campi chi riceve sussidi pubblici come il reddito di cittadinanza.

