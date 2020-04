Coronavirus, Meloni: Scuse Von Der Leyen meglio tardi che mai, ora ci aspettiamo risposte immediate UE

Oggi Ursula Von der Leyen si scusa con l’Italia per i ritardi dell’Unione europea. Meglio tardi che mai ma ora ci aspettiamo risposte immediate dall’Europa: bene l’utilizzo senza vincoli dei fondi strutturali non ancora spesi, e che Fratelli d’Italia aveva proposto 20 giorni fa, e l’annuncio sulle risorse per l’occupazione. SURE è una proposta che verificheremo e studieremo nel dettaglio. La vera partita rimane il Fondo Salva Stati e su questo la nostra posizione rimane sempre la stessa: riprendiamoci i nostri soldi e usiamoli per aiutare famiglie e imprese.

