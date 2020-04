Coronavirus, Meloni: Commissione UE esaminerà proposta di usare fondi non ancora spesi, FdI lo aveva proposto nel primo incontro con il Governo

Nel primo incontro del 10 marzo con il Governo sull’emergenza Coronavirus, Fratelli d’Italia aveva proposto di poter spendere i fondi europei non utilizzati senza vincoli e cofinanziamento. Ieri la telefonata tra Von der Leyen e Conte: oggi la Commissione europea esaminerà la proposta di consentire agli Stati membri di usare i fondi strutturali non ancora spesi e con la massima flessibilità. Non ce ne daranno mai il merito, ma non ci importa. Sempre al lavoro per il bene dell’Italia.

