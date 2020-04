Coronavirus, Meloni: Dietrofront del sindaco di Parma, si è reso conto di pagliacciata verso famiglie in difficoltà

Dietrofront del sindaco di Parma Pizzarotti. Evidentemente resosi conto della pagliacciata commessa nei confronti delle famiglie in difficoltà, torna sui suoi passi e dice che la dichiarazione antifascista tramite modulo “non vale per i bonus spesa” e che si correggerà l’errore. La follia ideologica, almeno per ora, è stata contenuta.

