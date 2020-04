Al Governo Conte che annuncia un provvedimento in Consiglio dei ministri per l’estensione del golden power ad altri settori come banche assicurazioni e anche alle operazioni all’interno della UE segnalo che la proposta è stata già formalizzata da Fratelli d’Italia in un emendamento al decreto “Cura Italia”, ora all’esame del Senato. Basta votare la proposta subito per creare immediatamente, com’è indispensabile fare, uno scudo a difesa delle imprese e degli asset strategici nazionali.

