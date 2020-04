Coronavirus, Meloni: FdI porterà in Parlamento caso mascherine regione Lazio, non accettiamo che soldi italiani siano spesi con tanta leggerezza

La Regione Lazio guidata dal segretario Pd Zingaretti ha affidato direttamente ad una piccola ditta sconosciuta (specializzata in vendita di lampadine a led e posseduta a metà da un cinese) la fornitura di mascherine FFP2 e FFP3 per la cifra di 35 milioni di euro. di questi soldi, 11 milioni sono stati già pagati in anticipo. E le mascherine? Nessuno le ha viste. Ora la Regione fa saper di aver richiesto i soldi indietro ma Fratelli d’Italia pretende chiarezza: porteremo il caso in Parlamento con un’interrogazione perché non accettiamo che i soldi degli italiani vengano spesi con tanta leggerezza e superficialità.

