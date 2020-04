Coronavirus, Meloni: Sinistra sfrutta emergenza per sanatoria immigrati irregolari, FdI continua a proporre voucher in agricoltura

Alla sinistra che sfrutta l’emergenza per tentare di fare una sanatoria per immigrati irregolari e sostituire la manodopera italiana con quella straniera a basso costo, Fratelli d’Italia risponde continuando a proporre di reintrodurre i voucher in agricoltura e di impiegare i percettori del reddito di cittadinanza (idonei).

