Coronavirus, Meloni: In Italia ci sono numeri in Parlamento per dire no a MES. Ma Conte e M5s scappano per nascondere spaccature maggioranza

Per Fratelli d’Italia lo strumento finanziario più utile in questa fase è quello degli Eurobond e in questo senso abbiamo votato anche al Parlamanento europeo. Il Mes invece è un cappio al collo per mettere in ginocchio l’Italia. Mi dispiace che Conte e il m5s non abbiano voluto accettare un voto parlamentare perché il voto Ue ci dice che nel parlamento italiano c’è una maggioranza per dire no al Mes. Conte, però, scappa per non dover ammettere di avere una maggioranza spaccata di cui fa parte il PD, che è il più grande sostenitore del Mes.

