Bonafede, Meloni: FdI insieme a centrodestra deposita sfiducia in Senato, spero Parlamento abbia sussulto dignità

Fratelli d’Italia, insieme a tutto il centrodestra, ha depositato in Senato una mozione di sfiducia al ministro Alfonso Bonafede. L’Italia non può permettersi di tenere in carica un Ministro che con le sue scelte scellerate ha consentito la scarcerazione di mafiosi, boss compresi, vanificando il lavoro di migliaia di servitori dello Stato e umiliando le famiglie delle vittime della mafia. Spero che il Parlamento abbia, almeno su questo, un sussulto di dignità.

Correlati