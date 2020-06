Fase 2, Meloni: Da Conte e i suoi esperti crociata ideologica contro contante, Colao venga in Italia invece di sentenziare dalla City

Il Governo e i suoi esperti tornano alla carica nella loro crociata ideologica contro il contante, sponsorizzando a più non posso la moneta elettronica che garantisce lauti guadagni alle banche. Mentre il resto del mondo è impegnato esclusivamente a far ripartire il tessuto produttivo, in Italia la prima preoccupazione sembra quella di garantire flussi di cassa alle centrali finanziarie. Conte aveva chiesto un atto d’amore alle banche ma è stato ignorato, ora i suoi esperti tornano a corteggiarle offrendo in dote incentivi per incassare commissioni spillate dalle transazioni tra cittadini e imprese. La situazione economica è drammatica, non c’è più spazio per queste marchette alle banche, invece di sentenziare dalla City consiglio a Colao di venire in Italia a parlare con chi produce e crea ricchezza e scoprire cos’è l’economia reale.

