Fiere, Meloni: Settore strategico per economia, FdI chiede al Governo risposte a lavoratori e imprese dimenticati

Nella Giornata mondiale delle fiere siamo al fianco di tutti gli operatori del settore fieristico italiano, nel quale la nostra Nazione eccelle e che è tra i comparti più colpiti dall’emergenza coronavirus. Ho visitato tante di queste fiere e ho visto da vicino un tessuto produttivo straordinario fatto di lavoro, capacità e genio italiano. Un settore strategico per la nostra economia, in particolare per la promozione del Made in Italy e l’export, che però vive nella più totale incertezza e non sa quando potrà ripartire. Fratelli d’Italia chiede al Governo di dare risposte a centinaia di migliaia di lavoratori e tantissime piccole e medie imprese, che sono stati completamente dimenticati.

