Stati generali, Meloni: Ipocrisia di Conte non è più tollerabile, presidente Consiglio chiede il contributo dell’opposizione ma si sottrae al dibattito in Parlamento

Dalla sfarzosa passerella di Villa Pamphili Conte dice alla stampa che tornerà a chiedere il “contributo dell’opposizione” sul piano per il rilancio ma poi chiede ed ottiene di sottrarsi al dibattito in Parlamento. Mercoledì 17 il presidente del Consiglio verrà alla Camera e al Senato per tenere una semplice informativa sul prossimo Consiglio Europeo anziché svolgere delle comunicazioni, come era inizialmente previsto e calendarizzato. Risultato: non sarà possibile presentare risoluzioni, non ci sarà nessun voto del Parlamento su cosa il Governo debba fare o non fare in Europa e il presidente del Consiglio andrà un’altra volta a Bruxelles senza avere un mandato chiaro del Parlamento. L’ipocrisia di Conte non è più tollerabile.

