Commercio, Roma, Meloni: Grazie a contributo determinante FdI approvata delibera per aiutare bar, ristoranti e attività ricettive

Grazie al contributo determinante di Fratelli d’Italia è stata approvata in Assemblea capitolina una delibera per aiutare bar, ristoranti, hotel e attività ricettive a superare le gravi difficoltà economiche dovute all’emergenza coronavirus. Tra le principali proposte accolte un maggiore aumento delle percentuali di occupazione di suolo pubblico (50% in centro storico e 70% nel resto della città) e la durata del provvedimento, che sarà in vigore fino ad ottobre 2021. Fratelli d’Italia ancora una volta al lavoro per i cittadini romani e le attività produttive.

