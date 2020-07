Giorgia Meloni a «Il Messaggero»: «Il campo rom di Castel Romano è una galleria degli orrori, FdI chiede lo sgombero»

Gentile Direttore, merita attenzione quanto sta accadendo intorno alle tumultuose vicende politiche e giudiziarie del campo rom di Castel Romano. La struttura, nata come “villaggio della solidarietà” in epoca veltroniana e ampliata fino ad ospitare oltre 1200 persone durante le giunte Alemanno e Marino, ha subito un progressivo degrado fino al definitivo peggioramento nell’agosto del 2017, con l’esplosione dei due depuratori e la perdita definitiva di efficienza del sistema fognario. Da quel momento in poi, l’area si è trasformata in una vera e propria galleria degli orrori ambientali: il perimetro del campo viene oscurato da una gigantesca discarica abusiva, mentre in una vicina scarpata si forma un deposito di carcasse di auto rubate, cannibalizzate e incendiate: dalle lamiere annerite colano oli, benzina e nafta infiltrandosi, nel terreno nell’indifferenza generale. Anche i liquami del campo vengono scaricati nel terreno da tre anni. La zona è infestata dai ratti, con i quali i bambini si sono abituati a convivere. Senza sorveglianza, Castel Romano è diventato l’epicentro di svariate attività illecite, a cominciare dai crimini ambientali, consumati anche attraverso l’accensione di centinaia di roghi tossici, oltre alla ricettazione dei pezzi di ricambio delle auto usate, all’usura, al traffico di stupefacenti. Le condizioni di vita interne al villaggio si sono talmente deteriorate, anche per effetto dei soprusi delle bande criminali che spadroneggiano in quel contesto, da indurre più della metà dei residenti ad abbandonare la struttura, tra il 2019 e il 2020, con una contrazione ancor maggiore della partecipazione alle attività previste per i minori soggetti all’obbligo scolastico. Tutte queste informazioni sono giunte sul mio tavolo grazie ad un dossier predisposto da un gruppo di lavoro di Fratelli d’Italia coordinato da Roberta Angelilli, che intendiamo consegnare alla Commissione bicamerale di inchiesta sulle Ecomafie. Sono queste le premesse della denuncia presentata alla Asl competente da FdI e del successivo incontro con le autorità regionali, che ha poi innescato lo scontro istituzionale tra Comune e Regione sull’ordinanza di sgombero del campo. Sgombero che abbiamo richiesto anche con una mozione urgente presentata in Campidoglio dal capogruppo di Fratelli d’Italia Andrea de Priamo e firmata dall’intero gruppo. Fino a quel momento nulla di significativo avevano fatto le istituzioni competenti per disinnescare la bomba ambientale di Castel Romano: la prova è il servizio delle Iene del 23 giugno, costruito su una puntuale verifica dei nostri rilievi e che ancora oggi chiunque può rivedere ¡n rete. Quelle immagini dimostrano come, meno di tre settimane fa, a Castel Romano non ci fosse l’ombra di un presidio fisso della Polizia Locale, né delle barriere in cemento per impedire il transito delle auto rubate e dei furgoni carichi di rifiuti abusivi, né il minimo indizio di un qualche imminente lavoro di bonifica della discarica. Intervistata dal giornalista delle Iene Filippo Roma, il sindaco dichiarava candidamente di non sapere nulla dell’esistenza di una discarica abusiva a Castel Romano e gli chiedeva di inviarle delle foto per farsi un’idea della situazione. Rimango perciò sbalordita dalla reazione che la prima cittadina ha messo in atto, impugnando l’ordinanza di sgombero regionale, semmai giunta con grande ritardo, anche alla luce delle ripetute segnalazioni già trasmesse nei mesi scorsi dalla Asl competente agli uffici del Campidoglio e alla Prefettura. Invece di agitare sciabolette giudiziarie, il sindaco farebbe meglio a scusarsi del ritardo con cui ha deciso di affrontare questa situazione e ad accogliere il nostro appello ad una tempestiva azione finalizzata al ripristino della legalità, preoccupandosi semmai di offrire spunti utili alla Procura per perseguire i responsabili della colpevole inerzia che ha compromesso l’ambiente e l’igiene del campo per anni.

