Covid, Meloni: Inquietante segreto di stato messo da governo su atti comitato tecnico scientifico

Il ‘segreto di Stato’ che il Governo ha di fatto messo sugli atti del Comitato tecnico scientifico, negando la richiesta di pubblicazione, è a dir poco inquietante. Cosa c’è scritto in quei verbali? Perché Conte non vuole che gli italiani sappiano? Abbiamo un Esecutivo che pretende di avere poteri speciali, un Premier che non fa nient’altro che attaccare l’opposizione, una maggioranza che manda sotto processo un ex ministro per aver fatto il suo dovere, uno Stato che controlla in ogni istante i conti correnti di cittadini e imprese rendendo loro la vita impossibile mentre gli immigrati sbarcano senza controllo. Siamo sicuri che sia tutto normale?

