Immigrazione, Meloni: Sbarchi continui e quarantene violate, la misura è colma

Allarmanti notizie arrivano dalla Sicilia: gli sbarchi continuano senza tregua e siamo vicini al collasso. E in tutta Italia sono ormai troppi i casi di immigrati che violano la quarantena, anche dopo essere risultati positivi al Covid, come è accaduto oggi a Palermo.

Si può sapere che cosa sta facendo il governo per arginare questo gravissimo fenomeno? Dobbiamo proprio rischiare di vanificare tutti i sacrifici fatti per questa spregiudicata politica immigrazionista? Davvero in Italia chi arriva illegalmente è al di sopra della legge e può fare quello che vuole, anche mettere a rischio la salute e la vita dei cittadini? Basta: la misura è colma.

Correlati