Scuola, Meloni: Dad è disastro e i nostri ragazzi pagano prezzo altissimo, Governo ha gravissime responsabilità

La didattica a distanza si è rivelata un disastro educativo, sociale e culturale e gli esperti iniziano a lanciare l’allarme sulle pesanti conseguenze che sta causando. I nostri ragazzi stanno pagando un prezzo altissimo: sono stati chiusi in casa, gli viene impedito di andare a scuola e per di più vengono etichettati come “untori”. Il Governo ha gravissime responsabilità perché in oltre 10 mesi non ha fatto nulla per garantire il ritorno in classe in sicurezza e l’unica risposta che ha saputo dare sono stati i banchi a rotelle della Azzolina. Scandaloso.

Correlati