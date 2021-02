Governo, Meloni: Domani in Direzione Nazionale FdI proporrò no a fiducia

Fratelli d’Italia ha chiarito, fin dall’inizio, che non avrebbe votato la fiducia al Governo Draghi. Allo stesso tempo, ci siamo riservati di vedere in particolare come fosse composto il “Governo dei migliori” per scegliere tra voto di astensione e voto contrario. Per questo abbiamo convocato per domani la direzione nazionale di Fratelli d’Italia. Ecco, annuncio che nella mia relazione proporrò che Fratelli d’Italia voti contro la fiducia al nuovo Esecutivo. Continueremo ovviamente a valutare i singoli provvedimenti, e li voteremo se saranno buoni, così come continueremo a fare le nostre proposte per il bene dell’Italia. Ma un altro Governo in mano al PD non può che avere un no da Fratelli d’Italia.

P.S. Spero che altri come noi scelgano di non concedere la fiducia a questo governo. FdI sarà in Parlamento punto di riferimento di quanti vorranno con noi svolgere una opposizione patriottica.

