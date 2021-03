Covid, Meloni: Governo dia spiegazioni su fuga immigrato positivo da centro accoglienza Messina

Nuova fuga dal centro di accoglienza di Messina. Si tratta di un immigrato clandestino risultato positivo alla variante nigeriana, una nuova forma di Covid che sarebbe insensibile al vaccino e della quale si sa ancora poco e nulla. Una notizia che desta preoccupazione, soprattutto in un momento delicato come quello che stiamo vivendo. Mentre gli italiani sono costretti a subire continue misure restrittive, infatti, i clandestini sembrano eludere con facilità qualsiasi forma di controllo. Chiediamo immediate spiegazioni al Governo: non vanificheremo gli sforzi fin qui fatti per colpa della furia immigrazionista della sinistra. Fratelli d’Italia continua a denunciare questa enorme contraddizione a danno dei cittadini. La misura è colma.

