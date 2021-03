Covid, Meloni: Bene procedura d’urgenza Parlamento UE su certificato verde

Bene la decisione del Parlamento Ue di applicare la procedura d’urgenza per approvare il certificato verde digitale entro l’estate, come richiesto da Fratelli d’Italia e dai conservatori europei. Daremo il nostro contributo affinché questo strumento sia adottato il prima possibile in modo omogeneo in tutta la Ue: è una misura fondamentale per rimuovere progressivamente gli ostacoli alla libera circolazione delle persone e assicurare la ripartenza del turismo.

