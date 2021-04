Armeni, Meloni: Genocidio vergognosamente negato da Erdogan. FdI dice no alla Tuechia in Europa

«Il 24 aprile si commemora il genocidio armeno: tra il 1915 e 1916 i “Giovani Turchi” massacrarono 1.500.000 di persone. Dramma riconosciuto dall’ONU, dal Parlamento Europeo e dal Vaticano, ma vergognosamente negato da Erdogan. Anche per questo FDI dice no alla Turchia in Europa».

Lo scrive su Twitter il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, pubblicando il corto dal titolo “Io sono armeno” che raccoglie le voci di 40 armeni d’Italia e realizzato da Paolo Kessisoglu e Sargis Ghazaryan per commemorare il genocidio e la diaspora di questo popolo.

