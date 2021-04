Covid, Meloni: 28 aprile FdI voterà a favore mozione sfiducia a Speranza, appello a tutte le forze politiche per fare altrettanto

Il simbolo del coprifuoco, di folli disposizioni e dei disastri sulla gestione dell’emergenza. Il 28 aprile Fratelli d’Italia voterà a favore della mozione di sfiducia per mandare a casa il ministro Speranza. Faccio un appello al buonsenso di tutte le forze politiche per fare altrettanto. Nel frattempo, la nostra petizione online per sostenere la mozione va avanti con successo.

Per sottoscrivere la petizione: www.sfiduciamosperanza.it.

Correlati