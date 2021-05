Libia, Meloni: FdI chiede al Governo di riferire in Parlamento, l’Italia non deve piegare la testa

Fratelli d’Italia chiede al Governo di riferire immediatamente in Parlamento su quanto accaduto ai danni di tre pescherecci italiani. Seguiamo con apprensione l’evolversi della situazione e siamo vicini al comandante dell’Aliseo Giuseppe Giacalone, rimasto ferito ad un braccio per i colpi d’arma da fuoco sparati da una motovedetta della Guardia costiera libica. Chiediamo che si faccia sentire forte e autorevole la voce del Governo Draghi e del Ministro degli Esteri. L’Italia non deve piegare la testa.

