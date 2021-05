Droga, Meloni: Non più rinviabile riforma dpr 309/90 per avere strumenti per combattere emergenza, FdI ha presentato proposta e chiede a forze politiche di confrontarsi

L’Italia vive una drammatica emergenza droga ed è necessario che lo Stato dia alle comunità, alle associazioni e agli operatori del servizio pubblico strumenti nuovi ed efficaci per combatterla. Sono trascorsi ormai 30 anni dall’entrata in vigore del dpr 309/90 e non è più rinviabile una sua riforma. Fratelli d’Italia ha presentato già a dicembre 2019 una proposta di legge in Parlamento frutto del confronto e del contributo con gli operatori del settore: è arrivato il momento di tirarla fuori dai cassetti di Montecitorio e discuterla. Mettiamo questo testo a disposizione di tutti e chiediamo alle forze politiche di confrontarsi nel merito, senza pregiudizi e totem ideologici.

Correlati