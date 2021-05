Medio Oriente, Meloni: Comunità Internazionale persegua ogni sforzo per riportare pace nell’area

Seguiamo con crescente preoccupazione l’escalation di violenza in corso in Israele e nella striscia di Gaza. Il lancio di razzi da parte di Hamas contro Gerusalemme, Ashkelon e altre città è un attentato alla sicurezza di Israele che va condannato senza se e senza ma. Auspichiamo che la reazione israeliana sia proporzionata e indirizzata verso i responsabili militari delle azioni ostili, preservando i civili da altro sangue. Richiamiamo la comunità internazionale a perseguire ogni sforzo per riportare la pace nell’area.

