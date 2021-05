Rai, Meloni: PD invoca il bavaglio contro “anni 20”, grave che vertici Rai facciano sapere di essere pronti a censura invece di difendere pluralismo (video)

Il Pd grida allo scandalo e invoca il bavaglio contro la trasmissione “Anni ‘20” per questo servizio sarcastico che osa criticare l’Unione Europa. A quanto pare – per la sinistra – il diritto di critica è un privilegio riservato solo a chi la pensa come loro. Vogliono trasformarci nella Corea del Nord e la cosa più grave è che i vertici della Rai, il servizio pubblico pagato con i soldi degli italiani, piuttosto che difendere il pluralismo fanno sapere di essere pronti alla censura. Questa è la loro libertà di pensiero.





