Covid, Meloni: Governo riapra discoteche in sicurezza, ne va del futuro di migliaia di lavoratori e famiglie

Assurdo. In Italia, tra rave, pride, piazze e spiagge si balla ovunque, ma in discoteca non è ancora possibile. Nel frattempo, i giovani preferiscono mete estere per le loro vacanze e i lavoratori del settore non hanno ancora una data per la riapertura, continuando a vivere nell’incertezza. Il Governo dia una risposta immediata e riapra le discoteche in sicurezza: ne va del futuro di migliaia di lavoratori e famiglie.

