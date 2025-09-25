Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, dal 23 al 24 settembre a New York ha partecipato all’80ª Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Al termine della seconda giornata ha tenuto un intervento al dibattito di Alto Livello. (Foto e Video)

Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, dal 23 al 24 settembre a New York ha partecipato all’80ª Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Al termine della seconda giornata ha tenuto un intervento al dibattito di Alto Livello.
In precedenza, ha avuto incontri bilaterali con il Presidente della Corea del Sud, Lee Jae-myung, e con il Capo del Governo provvisorio del Bangladesh, Muhammad Yunus .
Durante la prima giornata, il Presidente Meloni ha incontrato l’Emiro del Qatar, S.A. Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, il Presidente della Repubblica Araba Siriana, Ahmed Al Sharaa, e il Presidente del Paraguay, Santiago Peña Palacios,.