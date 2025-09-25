Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, dal 23 al 24 settembre a New York ha partecipato all’80ª Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Al termine della seconda giornata ha tenuto un intervento al dibattito di Alto Livello. (Foto e Video)

Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, dal 23 al 24 settembre a New York ha partecipato all’80ª Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Al termine della seconda giornata ha tenuto un intervento al dibattito di Alto Livello.

In precedenza, ha avuto incontri bilaterali con il Presidente della Corea del Sud, Lee Jae-myung, e con il Capo del Governo provvisorio del Bangladesh, Muhammad Yunus .

Durante la prima giornata, il Presidente Meloni ha incontrato l’Emiro del Qatar, S.A. Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, il Presidente della Repubblica Araba Siriana, Ahmed Al Sharaa, e il Presidente del Paraguay, Santiago Peña Palacios,.

7_3 nazione unite4 nazione unite23 nazioni unite2 nazioni unite3 nazioni unite5 nazioni unite6 nazioni unite7 nazioni unite8 nazioni unite9 nazioni unite10 nazioni unite11 nazioni unite12 nazioni unite13 nazioni unite14 nazioni unite15 nazioni unite16 nazioni unite17 nazioni unite18 nazioni unite19 nazioni unite20 nazioni unite21 nazioni unite22 nazioni unite24 nazioni unite25 nazioni unite26













Correlati