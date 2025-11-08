Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha ricevuto oggi a Palazzo Chigi il Presidente della Palestina, Mahmoud Abbas. (Foto e Video)

Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha ricevuto oggi a Palazzo Chigi il Presidente della Palestina, Mahmoud Abbas. Nel corso del colloquio il Presidente Meloni ha ribadito la necessità di consolidare il cessate il fuoco e di avviare la stabilizzazione e la ricostruzione di Gaza, procedendo rapidamente con la piena attuazione del Piano di Pace del Presidente Donald Trump, anche attraverso il disarmo di Hamas che non potrà avere alcun ruolo nel futuro del popolo palestinese.

palestina1 palestina2 palestina3 palestina4 palestina5 palestina6 palestina7 palestina8 palestina9 palestina10 palestina11 palestina12 palestina13

Correlati