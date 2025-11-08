Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha ricevuto oggi a Palazzo Chigi il Presidente della Palestina, Mahmoud Abbas. (Foto e Video)

Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha ricevuto oggi a Palazzo Chigi il Presidente della Palestina, Mahmoud Abbas. Nel corso del colloquio il Presidente Meloni ha ribadito la necessità di consolidare il cessate il fuoco e di avviare la stabilizzazione e la ricostruzione di Gaza, procedendo rapidamente con la piena attuazione del Piano di Pace del Presidente Donald Trump, anche attraverso il disarmo di Hamas che non potrà avere alcun ruolo nel futuro del popolo palestinese.
In effetti esiste uno Stato di Palestina in termini di dichiarazione e ampio riconoscimento internazionale, ma la sua piena sovranità e il controllo effettivo sul territorio sono contestati e limitati. Israele, non riconosce lo Stato di Palestina e ne contesta l’esistenza. Italia e Germania al momento, non hanno ancora riconosciuto lo Stato di Palestina, sostenendo la necessità che il riconoscimento avvenga come parte di un accordo di pace negoziato (la “soluzione a due Stati”). Gli Stati Uniti sono storicamente il principale oppositore al riconoscimento unilaterale della Palestina, utilizzando spesso il loro veto nel Consiglio di Sicurezza dell’ONU per bloccare iniziative in tal senso. Stati Uniti, Italia e Germania, forti sostenitori di Israele, sostengono che il riconoscimento dello Stato palestinese deve avvenire solo nell’ambito di una soluzione a due Stati definitiva e negoziata direttamente tra israeliani e palestinesi. Quindi mi permetto di dire che questo riconoscimento, per quanto annunciato, non avverra’ mai ed il popolo palestinese verra’ cacciato via da Israele in un modo o nell’altro. Quindi strette di mano, fanfare e annunci roboanti fanno da corollario ad una tragica pagina storica che, tra l’altro, lascera’ ampi spazi all’antisemitismo ed all’odio secolare contro gli ebrei. La senatrice Segre si metta pure l’anima in pace e se ne faccia una ragione. L’alternativa, ma l’Occidente non ne sarebbe capace, è quella di appoggiare l’opposizione all’attuale governo di Gerusalemme, farlo cadere e ritornare ai tempi di Arafat, Rabin e Shimon Peres, anno 1994. Non so cosa ne pensino altri ma credo che sia pura utopia
Mi piace….la ns beniamina non riconosce lo Stato di Palestina ma ne accoglie il Presidente..non commento oltre.
Vediamo..ennesima figura di m…(come diceva il buon Fede)sul caso Almastri .In qualunque altro stato del mondo dove vige la democrazia x molto meno i signori ministri si sarebbero dimessi o li avrebbero fatti dimettere ma in Itaglia è sempre stata in vigore la legge della poltrona.I poltronauti navigano sempre col vento in poppa.
Grande rilevanza sul tema sicurezza con l’annuncio di assunzione di 31mila nuovi agenti che non serviranno a niente se non vengono variate norme e leggi da tribunale dell’inquisizione.
E dulcis in fundo il famoso Centro Vacanze chiamato CPR in Albania che non ha piu’ ragione di esistere ma che continua a succhiare milioni dei contribuenti.
Attendo domani Fuori dal Coro per le ultime news.
Un argomento per volta…. La visita a Roma di Mahmoud Abbas non ha senso ed anche l’invito a palazzo Chigi non ha una coerenza politica. L’Italia non ha rapporti diplomatici con i palestinesi, non riconosce uno Stato palestinese ed è alleata con Israele e Stati Uniti, ossia con gli Stati che hanno posto in essere il piu’ cruento genicidio di questo inizio millennio. Allearsi con i partiti del Sionismo Religioso e di Potere Ebraico (Otzma Yehudit) cioè con Itamar Ben-Gvir, Bezalel Smotrich e Benjamin Netanyahu e invocare la pace in Palestina e’ “osceno” visto che si tratta di criminali accusati di un delitto contro l’umanità. Avrei preferito che il nostro paese non scendesse a questi livelli intollerabili di ipocrisia. Come XMAS conosco molto bene Israele. L’estrema destra che oggi è al potere a Gerusalemme, fortemente appoggiata da America, Italia e Germania e’ composta da coloro che dopo il premio nobel per la pace e gli accordi di Oslo dissero che Rabin e Peres erano traditori per aver negoziato con Arafat, visto come un terrorista e il nemico storico dello Stato di Israele. Questa opposizione sfociò tragicamente nell’assassinio di Yitzhak Rabin da parte di un estremista di destra israeliano il 4 novembre 1995. per aver firmato quegli accordi. Lasciare che la sinistra cavalchi il giusto sdegno degli italiani e’ da stupidi e non a caso Landini e Prodi danno a Giorgia Meloni della “cortigiana”. I moralismi con il pelo sulla pancia non pagano. Meglio dire che ci conviene per un motivo economico e che le nostre imprese “forse” verranno coinvolte nella ricostruzione di Gaza. Sarebbe cinismo ma è pur meglio del servilismo e dell’ipocrisia. Ma se non ci guadagniamo nulla ed è solo ammuina Meloni ci fa una pessima figura
In merito al Generale Elmasri la decisione dell’Italia di scarcerarlo invece di consegnarlo all’Aia per essere processato dalla CPI per gravissimi crimini, ha costituito la violazione degli obblighi internazionali di cooperazione da parte dello Stato italiano. Il rimpatrio con un aereo di Stato non ha rilevanza rispetto al mancato arresto e consegna al Tribunale dell’Aja. Sulla cifra di circa 31.000 agenti, XMAS si riferisce al numero complessivo di assunzioni previste per l’intero Comparto Sicurezza e Difesa (che include Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria) in un arco di tempo che va da oggi fino al 2027. Si tratta quindi di una previsione di assunzioni future e non di un dato già realizzato. Sul CPR in Albania il giudizio di XMAS non corrisponde alla realta’. In sostanza, l’UE non ha bocciato l’accordo in modo esplicito, ma il suo funzionamento è al momento soggetto a un esame legale per garantirne la conformità ai diritti fondamentali e alla normativa europea. Secondo quasi tutti gli osservatori politici e’ una iniziativa eccellente che richiede solo la identificazione dei “paesi sicuri” per i reimpatri. Quindi soldi ben spesi.