Il Presidente Giorgia Meloni al G20 Sudafrica 2025 (Foto e Video)

Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha partecipato a Johannesburg al Vertice G20. Questa mattina ha tenuto un intervento nel corso della terza sessione di lavoro intitolata “A Fair and a Just Future for All: Critical Minerals; Decent Work; Artificial Intelligence”.
A margine dei lavori, gli incontri bilaterali con il Primo Ministro di Singapore Wong, con il Presidente della Turchia Erdoğan, con il Primo Ministro indiano Modi, e con il Primo Ministro dell’Etiopia, Abiy Ahmed Ali.
A conclusione della due giorni, il Presidente Meloni ha infine tenuto una conferenza stampa.
Raccogli le idee e le energie per finire l’anno decentemente. Penso che ci siano molte cose che devi rivedere.
Sarò sincero. Una delle uscite peggiori del 2025, hai perso smalto e sicurezza e ti vedo lontana dai giorni migliori. Qualcosa a cui non sai dare nome ti sta portando completamente fuori dalla tua identità politica e personale.
Ti auguro un momento di riflessione per uscire dal vuoto in cui sei finita e soprattutto per ritrovarti.
Incoraggiarti non è poco.
Ciao Giorgia. Bentornata.