Secondo Vertice Italia-Africa: come rendere il Piano Mattei più efficace. (Foto e Video)

Si è tenuta, presso il Convention Center di Addis Abeba, la seconda edizione del Vertice Italia-Africa a livello di Capi di Stato e di Governo, dopo quello di Roma di gennaio 2024, al fine di fare il punto sui risultati conseguiti in questi anni dal Piano Mattei per l’Africa.

“Tuttavia l’obiettivo di questo Vertice non è celebrare quello che abbiamo fatto fin qui, ma è quello di ragionare insieme su cosa possiamo fare per rendere il Piano Mattei più efficace, più concreto, più aderente alle esigenze dei territori”, ha affermato il Presidente Meloni nel suo intervento di apertura, al quale è seguito quello del Primo Ministro d’Etiopia, Abiy Ahmed Ali.

Al termine dei lavori, il Presidente Meloni ha rilasciato dichiarazioni alla stampa con il Presidente dell’Angola e Presidente di turno dell’Unione Africana, João Lourenço, e il Presidente della Commissione dell’Unione Africana, Mahmoud Ali Youssouf.

africa1 africa2 africa3 africa4 africa5 africa6 africa7 africa8 africa9 africa10 africa11 africa12 africa13 africa14 africa15 africa16 africa17 africa18 africa19 africa20 africa21 africa22 africa23 africa24 africa25 africa26 africa27 africa28 africa29 africa30 africa31 africa32 africa33 africa34 africa35 africa36 africa37 africa38 africa39 africa40 africa41 africa42 africa43 africa44 africa45 africa46 africa47 africa48 africa49 africa50 africa51 africa52 africa53 africa54

Correlati