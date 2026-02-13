Secondo Vertice Italia-Africa: come rendere il Piano Mattei più efficace. (Foto e Video)

Si è tenuta, presso il Convention Center di Addis Abeba, la seconda edizione del Vertice Italia-Africa a livello di Capi di Stato e di Governo, dopo quello di Roma di gennaio 2024, al fine di fare il punto sui risultati conseguiti in questi anni dal Piano Mattei per l’Africa.
“Tuttavia l’obiettivo di questo Vertice non è celebrare quello che abbiamo fatto fin qui, ma è quello di ragionare insieme su cosa possiamo fare per rendere il Piano Mattei più efficace, più concreto, più aderente alle esigenze dei territori”, ha affermato il Presidente Meloni nel suo intervento di apertura, al quale è seguito quello del Primo Ministro d’Etiopia, Abiy Ahmed Ali.
Al termine dei lavori, il Presidente Meloni ha rilasciato dichiarazioni alla stampa con il Presidente dell’Angola e Presidente di turno dell’Unione Africana, João Lourenço, e il Presidente della Commissione dell’Unione Africana, Mahmoud Ali Youssouf.
