Il Presidente Giorgia Meloni vola a Niscemi (Foto e Video)

Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, si è recata questa mattina a Niscemi dove ha incontrato il Sindaco Massimiliano Conti, le autorità locali e la cittadinanza. Il Presidente Meloni era accompagnata dal Capo Dipartimento della Protezione Civile, Fabio Ciciliano.

